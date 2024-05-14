Вучич объяснил решение встретиться в Белграде с женой Зеленского

Вучич объяснил решение встретиться с Зеленской в Белграде непризнанием Косово

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал свою встречу в Белграде с женой Владимира Зеленского Еленой и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что Белград считает нормальным стремление к сотрудничеству с Киевом. «А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?», — задался он вопросами.

В феврале Вучич заявил, что не разделяет позицию граждан республики, которые плохо относятся к Украине. Глава государства признался, что не понимает причину такого отношения. Он подчеркнул, что Белград намерен выстраивать дружеские отношения с Киевом. «Они наши славянские братья, так же, как и наши славянские братья россияне», — заявил сербский лидер на саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», проходящем в столице Албании Тиране.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия не станет вводить санкции против России. При этом он указал, что страна осуждает специальную военную операцию на Украине.