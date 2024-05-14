Южная Корея заявила о готовности помочь Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о готовности помогать Украине

Южная Корея готова продолжать сотрудничать с Киевом и оказывать помощь. Об этом заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ель по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал MBC.

«Южная Корея подчеркивает, что наше правительство активно участвует в усилиях международного сообщества по восстановлению мира и послевоенного восстановления на Украине и мы продолжим оказывать поддержку и сотрудничество, в которых украинский народ может нуждаться в будущем», — отметил президент.

Зеленский пригласил Юн Сок Еля на конференцию мира в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня. Также он попросил южнокорейского лидера «активно продолжать» помогать Киеву.

9 мая Юн Сок Ель заявил о готовности Южной Кореи сотрудничать с Россией по некоторым вопросам. Он отметил, что Сеул будет развивать отношения с Москвой в сфере экономики. Кроме того, южнокорейский лидер назвал Россию государством, с которым у Республики Корея «давно установлены хорошие отношения».