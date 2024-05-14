Захарова разместила мем о пожилом мужчине из США и мошенниках с Украины

Захарова опубликовала мем о пожилом мужчине из США и мошенниках с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала мем о пожилом мужчине из США и мошенниках с Украины. Дипломат разместила его в своем Telegram-канале.

«Пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевел мошенникам с Украины 61 миллиард долларов», — такой мем опубликовала представитель российского внешнеполитического ведомства, вероятно подразумевая президента США Джо Байдена и украинские власти.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи. Он уточнил, что о таком шаге будет объявлено уже в ближайшие дни. При этом он отметил, что Киеву не следует ожидать военных поставок каждую неделю.

20 апреля Конгресс США принял проект о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов. Третий транш помощи был переведен 10 мая.