Захарова заявила об отчаянной лжи премьера Британии Судака о ядерной эскалации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ложь премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?», — прокомментировала она заявления британского политика о том, что «безрассудное поведение» российского лидера Владимира Путина подвело к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с Карибского кризиса 1962 года.

По словам дипломата, именно Киев ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС). Она отметила, что этот факт известен как Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), так и Лондону.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия не прекращала поставки газа. «Так вот, оставшаяся работоспособной нитка — трубопровод B газопроводной системы СП-2 — и сейчас сохраняет работоспособность. Но он закрыт с той, западной стороны», — заявила он.

Ранее Сунак указал на рост числа угроз, с которыми сталкивается непосредственно Великобритания, указав на деятельность «оси авторитарных государств», таких как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.