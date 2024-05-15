Арестованного главу парламента в российском регионе лишили полномочий

Главу нижегородского парламента Лавричева досрочно лишили полномочий

Главу парламента Нижнего Новгорода Олега Лавричева, которого ранее арестовали по делу о растрате, досрочно лишили полномочий. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний».

Отмечается, что Лавричев сам написал заявление о сложении полномочий депутата и председателя регионального парламента.

«В связи с личным заявлением Олега Лавричева с просьбой освободить его от полномочий депутата и председателя гордумы, накануне объединение партии «Единая Россия» в городской думе решило инициировать внеочередное заседание», — приводит KP.RU слова зампредседателя гордумы Владимира Тарасова.

Главу нижегородского парламента задержали 28 апреля в Донецкой народной республике (ДНР), куда он отвозил гуманитарный груз. По версии следствия, Лавричев вместе с группой лиц похитил средства, выделенные на приобретение программно-аппаратных комплексов: рентгеновского, маммографического и УЗИ аппаратов.

30 апреля по ходатайству следствия Лавричева арестовали на два месяца, до 26 июня 2024 года включительно.