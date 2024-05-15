Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 15 мая 2024Россия

Арестованного главу парламента в российском регионе лишили полномочий

Главу нижегородского парламента Лавричева досрочно лишили полномочий

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Главу парламента Нижнего Новгорода Олега Лавричева, которого ранее арестовали по делу о растрате, досрочно лишили полномочий. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний».

Отмечается, что Лавричев сам написал заявление о сложении полномочий депутата и председателя регионального парламента.

«В связи с личным заявлением Олега Лавричева с просьбой освободить его от полномочий депутата и председателя гордумы, накануне объединение партии «Единая Россия» в городской думе решило инициировать внеочередное заседание», — приводит KP.RU слова зампредседателя гордумы Владимира Тарасова.

Главу нижегородского парламента задержали 28 апреля в Донецкой народной республике (ДНР), куда он отвозил гуманитарный груз. По версии следствия, Лавричев вместе с группой лиц похитил средства, выделенные на приобретение программно-аппаратных комплексов: рентгеновского, маммографического и УЗИ аппаратов.

30 апреля по ходатайству следствия Лавричева арестовали на два месяца, до 26 июня 2024 года включительно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      В НАТО предложили использовать ПВО Польши и Румынии для помощи Украине

      Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе

      Звезда «Аншлага» высказалась о рождении дочери у Петросяна

      Пенсионерка поверила лжесотруднику Следкома и осталась без жилья

      Названа дата отключения отопления в Москве

      Российского теннисиста потребовали отстранить от ОИ из-за георгиевской ленты

      Google представила ИИ для создания изображений

      Рогов заявил о возможности продвижения Российской армии после взятия Работино

      В Китае назвали травлей ужесточение тарифов США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше