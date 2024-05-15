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06:40, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с автостраховками

IT-эксперт Арланов предупредил россиян о мошенничестве с автостраховками
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники используют различные схемы, связанные с автострахованием, при этом наиболее распространенные случаи мошенничества происходят онлайн, предупредил россиян директор по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Павел Арланов. В беседе с «Лентой.ру» он описал самые частые схемы, а также рассказал, что делать, чтобы избежать мошенничества.

Чаще всего для мошеннических целей аферисты используют телефонные звонки, сообщил IT-эксперт. Они выдают себя за агентов страховых компаний и предлагают скидки и акции, чтобы заманить клиентов и получить доступ к их платежным данным путем обмана.

Кроме того, со слов Арланова, с появлением возможности приобретения электронного полиса участились случаи обмана через фишинговые сайты — мошенники создают сайты-копии известных страховых компаний и заманивают автомобилистов низкими ценами. «Желание сэкономить при оформлении полиса часто оборачивается обманом для пользователя. Эта экономия оказывается неоправданной: в случае ДТП водители либо ничего не получают, либо получают недействительный полис ОСАГО», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Бывает и так, что мошенники пишут потенциальным жертвам с поддельных электронных адресов, предостерег эксперт. Они копируют часть официальных адресов, например, название известной страховой компании, а после оплаты присылают покупателю подделанный или просроченный документ.

На рынке время от времени появляются новые страховые компании, которые работают без необходимой лицензии. Они, как правило, не могут существовать долго, поскольку привлекают внимание правоохранительных органов. Но даже за короткое время нелегальные страховщики успевают провернуть аферы с десятками клиентов, обманывая их и крадя денежные средства

Павел АрлановIT-эксперт

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист рекомендовал перепроверять на корректность адреса сайтов в браузере и почтовые адреса, с которых вам пишут страховщики –– они должны быть указаны на официальном сайте компании. Также не стоит открывать ссылки в электронных письмах от неизвестных отправителей и скачивать вложенные файлы.

«Не сообщайте свои конфиденциальные данные непроверенным страховщикам. Если неизвестный агент по телефону пытается узнать ваши личные данные, лучше положите трубку и самостоятельно позвоните в организацию, из которой якобы был совершен звонок. Проверяйте наличие лицензии на страховую деятельность у компании, в которой собираетесь оформить полис автострахования», — посоветовал эксперт.

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При оформлении полиса лучше внимательно проверить его серию и номер, обратил внимание Арланов. С его слов, мошенники могут использовать неактуальные серии ОСАГО, например, ААВ. Проверить, реальный ли полис, можно и с помощью поиска по базе Российского союза автостраховщиков. Если там его нет, то высока вероятность, что документ подделан или просрочен, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в МВД сообщили, что мошенники придумали новую схему обмана с пенсиями. Аферисты звонят пожилым людям и предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии для ее повышения.

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      Екатерина Смирная
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