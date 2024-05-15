Blue Origin возобновит пилотируемые пуски корабля New Shepard

Blue Origin с 19 мая возобновит пилотируемые пуски корабля New Shepard

Американская компания Blue Origin запланировала 19 мая возобновить пилотируемые пуски суборбитального корабля New Shepard. Об этом в среду, 15 мая, сообщает ТАСС.

Пусковое окно для запуска корабля, на борту которого будут находиться шесть человек, должно открыться 19 мая в 16:30 по московскому времени. Суборбитальный корабль взлетит со стартовой площадки Corn Ranch вблизи города Ван-Хорн в западной части штата Техас в США. Планируемый старт станет седьмым пилотируемым пуском для корабля New Shepard.

В сентябре 2023-го издание SpaceNews сообщило, что Федеральное управление авиации США завершило расследование состоявшегося в сентябре 2022 года неудачного беспилотного пуска New Shepard компании Blue Origin. Причиной нештатной ситуации с кораблем регулятор назвал «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами».

Шестой пилотируемый пуск New Shepard состоялся в августе 2022-го.