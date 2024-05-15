Вирусолог оценил угрозу пандемии смертельной болезни из Японии

Вирусолог Чепурнов усомнился в распространении стрептококка из Японии

Ждать новой пандемии из-за гемолитического стрептококка, рекордно распространяющегося в Японии, не стоит, полагает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. О рисках распространения смертельной болезни он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Японии зафиксировали рекордно быстрое распространение гемолитического стрептококка, который может приводить к летальному исходу.

По словам специалиста, стрептококк может разъедать кожные покровы. У людей с подавленным иммунитетом заболевание приводит к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Устойчивые и агрессивные штаммы бактерий, в том числе стрептококка, образуются под воздействием больших нагрузок и выделения пота, сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Наверное, вы обращали внимание, что в спортзалах первое требование — чтобы у каждого было свое полотенчико, которым предлагается накрывать те места, на которых спортсмен сидит и потеет. Эта бактерия, как правило, кожная, и именно в таких местах часто формируются устойчивые виды. Еще это может быть больничное заведение, где используются различные дезинфектанты именно для борьбы с больничными инфекциями, для дезинфекции помещений. Под воздействием таких факторов часто формируются новые варианты», — сказал профессор.

Новые варианты появлялись неоднократно, появляются периодически, наверное, два-три раза в год, задевают какое-то количество людей. Не думаю, чтобы это сильно распространилось. В целом с такими вещами справляются, это не очень сложная санитарная задача Александр Чепурнов вирусолог

Ранее сообщалось, что Испанские исследователи выявили десятки случаев заболевания новой и загадочной болезнью — вирусом крысиного гепатита Е (Rocahepevirus ratti). Впервые этот вирус был обнаружен в Германии в 2010 году. Долгое время считалось, что человек не может им заразиться.