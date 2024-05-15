Названы пути продолжения карьеры ближайшего соратника Кадырова после отставки

Политолог Калачев: Даудов может продолжить карьеру в федеральном центре

Руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев назвал возможные пути продолжения карьеры председателя парламента Чеченской Республики (ЧР), ближайшего соратника главы региона Рамзана Кадырова Магомеда Даудова после ухода в отставку. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предположил, что Даудов может продолжить карьеру в федеральном центре.

Ранее Даудов объявил о досрочном сложении своих полномочий. «Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — сказал Даудов, не объяснив причин ухода с поста.

«Магомед Даудов (...) когда-то был начальником штаба чеченского ОМОН, затем отвечал за силовой блок в Чечне. Это означает высокое доверие Москвы. Само его заявление генерал-майора МВД означает, что он встроен в вертикаль. Это человек, который, с одной стороны, безусловно, работал на усиление позиции главы Республики, с другой стороны, — он встроен в федеральную вертикаль», — объяснил Калачев.

Он лоялен и Кадырову, и Москве, у него может быть хорошая федеральная карьера Константин Калачев руководитель «Политической экспертной группы», политолог

Он также напомнил, что Даудов был в президиуме генсовета «Единой России» и является Героем России.

«Это влиятельный человек, у него должны быть хорошие отношения с федеральным центром, он многое сделал для борьбы с терроризмом, укрепления российской государственности, за что имеет награды», — пояснил специалист.

В феврале президент России Владимир Путин наградил Даудова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он, как следует из документа, удостоился награды за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.

Даудов возглавлял парламент Чечни с 2015 года. В 2010-м он стал первым зампредседателя правительства Чечни, через год его также назначили руководителем администрации главы республики.

