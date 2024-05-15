Названы пути продолжения карьеры ближайшего соратника Кадырова после отставки
Руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев назвал возможные пути продолжения карьеры председателя парламента Чеченской Республики (ЧР), ближайшего соратника главы региона Рамзана Кадырова Магомеда Даудова после ухода в отставку. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предположил, что Даудов может продолжить карьеру в федеральном центре.
Ранее Даудов объявил о досрочном сложении своих полномочий. «Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — сказал Даудов, не объяснив причин ухода с поста.
«Магомед Даудов (...) когда-то был начальником штаба чеченского ОМОН, затем отвечал за силовой блок в Чечне. Это означает высокое доверие Москвы. Само его заявление генерал-майора МВД означает, что он встроен в вертикаль. Это человек, который, с одной стороны, безусловно, работал на усиление позиции главы Республики, с другой стороны, — он встроен в федеральную вертикаль», — объяснил Калачев.
Он лоялен и Кадырову, и Москве, у него может быть хорошая федеральная карьера
Он также напомнил, что Даудов был в президиуме генсовета «Единой России» и является Героем России.
«Это влиятельный человек, у него должны быть хорошие отношения с федеральным центром, он многое сделал для борьбы с терроризмом, укрепления российской государственности, за что имеет награды», — пояснил специалист.
В феврале президент России Владимир Путин наградил Даудова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он, как следует из документа, удостоился награды за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.
Даудов возглавлял парламент Чечни с 2015 года. В 2010-м он стал первым зампредседателя правительства Чечни, через год его также назначили руководителем администрации главы республики.