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20:46, 15 мая 2024Спорт

Футболисты избили семью отдыхающих в российском городе

«112 Красноярск»: трое футболистов «Енисея» избили семью на базе отдыха

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трое футболистов клуба «Енисей» избили семью на городской базе отдыха в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал «112 Красноярск».

Конфликт произошел вечером 13 мая на базе отдыха «Зеленка». По словам очевидицы, футболисты находились в беседках, громко слушали музыку и нарушали правила поведения, поэтому через администратора была вызвана Росгвардия, которой не удалось усмирить спортсменов.

«К нам подошел футболист "Енисея" Владимир Хозин со словами: "Ну че, крысеныши", начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят», — заявила женщина.

Свидетель рассказала, что одноклубники нападавших на следующий день хотели замять конфликт и предлагали за это 250 тысяч рублей. Также она отметила, что подала пять заявлений в полицию для рассмотрения случившегося.

«Енисей» выступает в Первой лиге. Команда с 45 очками идет на шестом месте в турнирной таблице.

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      Андрей Стрельцов
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