Германия назвала сроки возвращения отозванного посла в Россию

Посольство ФРГ: отозванный посол Ламбсдорфф вернется в Россию в ближайшее время

Посольство Германии сообщило, что отозванный ранее для консультаций посол Александр Ламбсдорфф «в ближайшее время» вернется в Россию. Об этом информирует ТАСС.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака».

На фоне подозрений в кибератаке Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации Ламбсдорффа.