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15:32, 15 мая 2024Мир

Германия назвала сроки возвращения отозванного посла в Россию

Посольство ФРГ: отозванный посол Ламбсдорфф вернется в Россию в ближайшее время
Александр Ламбсдорфф

Александр Ламбсдорфф. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Посольство Германии сообщило, что отозванный ранее для консультаций посол Александр Ламбсдорфф «в ближайшее время» вернется в Россию. Об этом информирует ТАСС.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака».

На фоне подозрений в кибератаке Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации Ламбсдорффа.

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      Лина Пивоварова
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