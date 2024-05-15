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14:18, 15 мая 2024Наука и техника

Google представила ИИ для создания изображений

Google анонсировала модель Imagen 3 для создания реалистичных изображений

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Корпорация Google анонсировала новую модель искусственного интеллекта (ИИ) для создания изображений. Об этом сообщается в блоге компании.

Модель Imagen 3 представили в ходе конференции Google I/O, которая стартовала 14 мая. Специалисты компании отметили, что новый инструмент отличается невероятным уровнем детализации и может создавать фотореалистичные изображения. По словам инженеров Google, сгенерированные Imagen 3 изображения имеют гораздо меньшее количество визуальных артефактов, чем картинки от других моделей.

Также Imagen 3 может создавать изображения, включающие текст — например, надписи на учреждениях, слайдах или открытках. Многие существующие на рынке модели не способны качественно рендерить текст.

В Google подчеркнули, что в новую модель будет интегрирована технология SynthID, с помощью которой на созданные изображения будут наноситься невидимые криптографические знаки. Они позволят при необходимости доказать, что изображение было сгенерировано нейросетью, и помочь в борьбе с дипфейками.

Ранее американские корпорации Apple и Google разработали сервис, который позволит пользователям обнаруживать следящие за ними гаджеты. При обнаружении маячка или GPS-метки пользователь сможет отключить его через телефон.

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      Андрей Ставицкий
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