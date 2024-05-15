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13:13, 15 мая 2024Спорт

Карелин высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

Карелин посчитал, что российским спортсменам нужно выступать на Олимпиаде-2024

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался об участии российских спортсменов в Играх-2024, которые пройдут в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Те наши спортсмены, которые успешно прошли квалификационный отбор, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже. Но только в том случае, если не последует каких-либо иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились», — заявил Карелин.

Российские борцы завоевали 16 из 18 возможных лицензий на грядущую Олимпиаду. По пять получили борцы греко-римского стиля и женщины-борцы, еще шесть — представители вольного стиля. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к отбору на Игры в Париже двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе из России Абдулрашида Садулаева.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению МОК. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности двух стран. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

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      Андрей Стрельцов
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