МИД пригрозил болезненным ответом на притеснение Западом российских СМИ

Захарова: ответ на притеснение Западом российских СМИ будет болезненным

Ответ Западу на возможное ограничение работы российских СМИ и журналистов будет болезненным. Такими мерами пригрозила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Ровно так же, как мы отвечали на притеснения российских журналистов и ранее, мы ответим молниеносно и крайне болезненно для западников», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в случае ограничения работы российских СМИ западным журналистам «придется также ощутить ответные меры». По ее словам, «если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразится и на их коллегах», работающих в России.

Во время этого же брифинга Захарова заявила о неспособности западных вооружений спасти Украину от поражения, так как вся иностранная техника будет уничтожена российскими войсками.