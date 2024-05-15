В МИД России заявили о неспособности техники Запада спасти Украину от краха

Захарова: западная техника не спасет Украину от поражения и будет уничтожена

Военная техника, поставленная Западом Украине, не способна спасти Киев от поражения и будет уничтожена российскими войсками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на Youtube-канале ведомства.

«Никакие вооружения не спасут от краха преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что украинские войска в ускоренном режиме перебрасывают западную военную технику в Харьковскую область, стараясь остановить успешное российское наступление.