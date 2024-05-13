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12:20, 13 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

«РВ»: ВСУ судорожно перебрасывают западную технику в Харьковскую область

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) судорожно перебрасывают в Харьковскую область западную военную технику. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили в «РВ», Киев проводит переброску под Харьков поставленной Западом техники в попытке остановить успешное наступление российских военных.

«В кадр попали немецкий танк Leopard и шведская [боевая машина пехоты] CV90, которая точно есть на вооружении 21-й и 93-й механизированных бригад [ВСУ], а также, возможно, 5-й штурмовой и 57-й мотопехотной [бригад ВСУ]», — говорится в публикации.

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Ранее власти Харьковской области прокомментировали продвижение российских военных под Харьковом. Глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов обвинил медлящий с поставками оружия и боеприпасов Запад в успехах Вооруженных сил (ВС) России на данном направлении.

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      Екатерина Грищенко
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