Глава ОВА Синегубов обвинил Запад в продвижении российских военных под Харьковом

Российские военные продвигаются под Харьковом из-за нехватки оружия и боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов обвинил медлящие с поставками страны Запада, передает британское издание Sky News.

«Мы это чувствуем, и наши солдаты на поле боя это чувствуют. Мы уже почти полгода ведем оборонительную операцию, ожидая новых поставок [от Запада]. И, конечно, противник превосходит нас по вооружению», — отметил Синегубов.

По его словам, продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области продолжается. Он признал, что расширение линии фронта происходит в связи с наступлением Российской армии одновременно с нескольких направлений.

Ранее стало известно о раздрае в командовании ВСУ в связи с продвижением ВС России в Харьковской области. По информации газеты The New York Times, украинские командиры обвиняют друг друга в поражении на данном направлении.

Наступление российских военных под Харьковом на Западе назвали катастрофой для ВСУ. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис.