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11:54, 13 мая 2024Мир

На Западе назвали катастрофой для ВСУ наступление ВС России под Харьковом

Меркурис: ВСУ понесли огромные потери из-за успеха ВС России под Харьковом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери по всему фронту из-за успешного продвижения российских войск под Харьковом. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Согласно Министерству обороны России, 11 мая, когда Россия начала наступать на Харьков, стало для ВСУ днем катастрофы. Мало того что Российская армия успешно смогла взять под контроль ряд населенных пунктов в северной части Харьковской области, так еще и потери ВСУ на всем фронте оказались огромными», — отметил Меркурис.

Военный эксперт добавил, что беспокойство Киева по поводу ситуации на фронте растет, так как украинскому командованию приходится перенаправлять силы с других участков боевых действий в Харьковскую область.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что продвижение ВС России в сторону Харькова может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Авторы материала полагают, успех ВС России под Харьковом может деморализовать Киев и его союзников на Западе.

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      Дарья Устьянцева
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