NYT: продвижение ВС России к Харькову может подтолкнуть Киев к переговорам

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России к Харькову может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, так как страны Запада могут усомниться в эффективности военной помощи. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Успех ВС России под Харьковом может деморализовать Киев и его союзников на Западе. Это, в свою очередь, усилит давление на власти Украины с целью переговоров о перемирии с Москвой, которое, как они [лидеры Украины] до сих пор настаивали, не принесет ничего», — сообщает издание.

Авторы материала полагают, что российское наступление поставило Киев в «очень опасное положение». В частности, украинские военные испытывают острый дефицит снарядов. Ситуация осложнилась из-за долгих дебатов в Конгрессе США, который задержал поставку ключевого оружия. Также издание подчеркивает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) крайне измотаны конфликтом.

Ранее газета NYT также сообщала об обвинениях офицеров командования ВСУ друг друга в неудачах в Харьковской области. Ситуация для Киева осложняется отступлением солдат ВСУ на нескольких направлениях.