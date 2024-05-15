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12:35, 15 мая 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о неожиданном последствии избытка тестостерона

Эндокринолог Ньюдорп: мужчины с избытком тестостерона становятся женственными

Фото: Pinar Kucuk / Unsplash

Эндокринолог Макс Ньюдорп уверен, что гормоны влияют на то, как люди выглядят, принимают решения и строят отношения друг с другом. К примеру, мужчины с избытком тестостерона становятся более женственными. Неочевидное влияние гормонов на повседневную жизнь он раскрыл Daily Mail.

Врач отметил, что на поведение заметно влияет гормон тестостерон. Он заявил, что зрелые мужчины лучше справляются с должностными обязанностями, так как из-за снижения этого гормона меньше переживают об иерархии и становятся более серьезными.

Ньюдорп добавил, что избыток тестостерона, возникающий, например, при приеме стероидов, делает мужчин более женственными. «Это потому, что организм пытается преобразовать все излишки мужского гормона в женские, а именно в эстрогены. Это может привести к бесплодию и развитию молочных желез у мужчин», — предупредил о неожиданном последствии специалист.

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Внешность женщины тоже зависит от половых гормонов, отметил Ньюдорп. По его словам, с возрастом в организме женщин становится больше тестостерона, из-за этого форма лица становится более квадратной и широкой, а голос — глубоким и низким.

Ньюдорп привел в пример свою пациентку, у которой была сверхактивная щитовидная железа. По словам эндокринолога, она испытывала сильное и плохо контролируемое влечение к противоположенному полу, но это прекратилось сразу после операции на щитовидной железе.

Помимо этого, гормоны регулируют пищевые привычки, убежден врач. Он заявил, что уровень грелина, так называемого гормона глода, выше у полных людей и едят они больше. Правда, Ньюдорп уточнил: неясно, является ли это причиной или следствием ожирения.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что курение вейпов влияет на уровень гормона АМГ. По ее словам, это может повлиять на способность к зачатию.

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      Екатерина Улитина
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