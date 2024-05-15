Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:49, 15 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали сроки нового наступления России

Генерал Романенко: новое наступление России может начаться в конце мая

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская армия может начать второй этап наступления в конце мая. Такой срок назвал бывший заместитель главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу «Вышка».

По словам генерала, сейчас российская армия занимается активной работой: готовит резервы, обеспечивает их оружием и техникой, а также формирует новые группировки.

«Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент», — заявил Романенко.

По его словам, наступление России может начаться в конце мая — начале июня.

Ранее экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что после 18 мая на Украине могут подвергнуть мобилизации в ряды армии каждого десятого гражданина призывного возраста.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал интервью китайскому агентству. Какие заявления сделал российский лидер в преддверии визита в КНР?

      Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

      По делу главного кадровика Минобороны провели обыски по нескольким адресам

      Самолет Трампа столкнулся с другим бортом во Флориде

      Россиянин поехал в Абхазию и описал ее фразой «напоминает поздние 90-е»

      Вынесен приговор человеку, отрезавшему 58 пенисов. Он снимал шокирующие видео, которые смотрели сотни тысяч людей

      Путин рассказал об особенности отношений с Китаем

      Боец рассказал об обстреле украинскими военными мирных жителей под Харьковом

      Полковник рассказал о российской ракете «почти судного дня»

      Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше