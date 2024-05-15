На Украине назвали сроки нового наступления России

Генерал Романенко: новое наступление России может начаться в конце мая

Российская армия может начать второй этап наступления в конце мая. Такой срок назвал бывший заместитель главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу «Вышка».

По словам генерала, сейчас российская армия занимается активной работой: готовит резервы, обеспечивает их оружием и техникой, а также формирует новые группировки.

«Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент», — заявил Романенко.

По его словам, наступление России может начаться в конце мая — начале июня.

Ранее экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что после 18 мая на Украине могут подвергнуть мобилизации в ряды армии каждого десятого гражданина призывного возраста.