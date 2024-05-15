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12:26, 15 мая 2024Бывший СССР

На Украине уволили начальника главного управления РВиА ВСУ

Глава МО Украины Умеров уволил начальника главного управления РВиА ВСУ Баранова

Фото: Sgt. Alex Soliday / Globallookpress.com

Глава министерства обороны (МО) Украины Рустем Умеров уволил начальника главного управления Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Сергея Баранова в связи с переводом на новую должность. О своей отставке военный сообщил на странице РВиА в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности», — говорится в сообщении. Отмечается, что Баранов занимал свой пост с 2023 года.

В мае также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. Вместо него этот пост занял Александр Трепак.

Кроме того, Зеленский уволил с должности заместителя главы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко и назначил вместо него Олега Луговского. Причина увольнения Алексеенко не была названа.

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      Александр Курбатов
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