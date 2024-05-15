На Украине уволили начальника главного управления РВиА ВСУ

Глава МО Украины Умеров уволил начальника главного управления РВиА ВСУ Баранова

Глава министерства обороны (МО) Украины Рустем Умеров уволил начальника главного управления Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Сергея Баранова в связи с переводом на новую должность. О своей отставке военный сообщил на странице РВиА в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности», — говорится в сообщении. Отмечается, что Баранов занимал свой пост с 2023 года.

В мае также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. Вместо него этот пост занял Александр Трепак.

Кроме того, Зеленский уволил с должности заместителя главы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко и назначил вместо него Олега Луговского. Причина увольнения Алексеенко не была названа.

