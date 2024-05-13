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18:41, 13 мая 2024Бывший СССР

Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки

Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Алексеенка

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенка с должности заместителя главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Олега Луговского. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Причина увольнения Алексеенка не названа.

До этого Зеленский уволил начальника управления Государственной охраны Сергея Рудя. Он покрывал бывшего сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Андрея Гука, которого подозревают в подготовке покушения на первых лиц государства.

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      Илья Таксюр
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