Небензя заявил о нереалистичности формулы Зеленского

Небензя указал на нереалистичность формулы Зеленского и «мирных планов» Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание развивающихся стран на оторванность от реальности так называемой формулы Зеленского, а также «мирных планов» Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«В худшем же вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку», — обратился Небензя к западным властям, выступая на Совете Безопасности ООН.

Ранее Небензя заявил, что Украина не сделала ничего для возвращения Донбасса в состав страны. Он также отметил, что Украине следовало бы стать цивилизованной страной, в которой уважаются права всех граждан «без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу».