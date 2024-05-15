Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:50, 15 мая 2024Мир

Небензя заявил о нереалистичности формулы Зеленского

Небензя указал на нереалистичность формулы Зеленского и «мирных планов» Киева
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание развивающихся стран на оторванность от реальности так называемой формулы Зеленского, а также «мирных планов» Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«В худшем же вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку», — обратился Небензя к западным властям, выступая на Совете Безопасности ООН.

Ранее Небензя заявил, что Украина не сделала ничего для возвращения Донбасса в состав страны. Он также отметил, что Украине следовало бы стать цивилизованной страной, в которой уважаются права всех граждан «без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

      Небензя рассказал о скорой утрате легитимности Зеленским

      В России предложили запретить арестовывать отцов-одиночек

      Небензя заявил о нереалистичности формулы Зеленского

      Ивану Краско стало плохо на открытии кинофестиваля

      Мбаппе ответил на вопрос об участии в Олимпиаде

      В Киеве раскритиковали заявление Буданова о России

      В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

      Занимавшаяся оральным сексом с подростками учительница снова устроилась в школу

      Стало известно о возможном призыве каждого десятого украинца в мае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше