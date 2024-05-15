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03:17, 15 мая 2024Наука и техника

Полковник рассказал о российской ракете «почти судного дня»

Полковник Кошкин назвал «Булаву» ракетой «почти судного дня»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российскую ракету «Булава», принятую на вооружение Вооруженных сил России, можно считать практически ракетой судного дня, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«История с "Булавой" длинная, ее долго испытывали. Тот же "Циркон" прошел значительно быстрее. Но "Булава" считается чуть ли не ракетой судного дня. Она баллистическая, твердотопливная, размещается на подводных лодках высокого класса. Ее разработки идут с 1998 года», — рассказал Кошкин.

Максимальная дальность «Булавы», по словам полковника, составляет 9,3 тысячи километров, стартовый вес — порядка 37 тонн.

«Эта ракета может быть использована для удара с морской или океанической акватории по объектам на территории противника. Каждый раз, когда проходят учения с ее применением, американцы следят за этим, затаив дыхание», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В ноябре 2023-го Минобороны России опубликовало ролик пуска баллистической ракеты «Булава», запущенной с подводного крейсера «Император Александр III» в акватории Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке.

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