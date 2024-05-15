Охранник Ельцина указал на ошибку службы безопасности раненого премьера Словакии

Охранник Ельцина Коржаков: служба безопасности Фицо упустила его выход на улицу

Служба безопасности премьер-министра Словакии Роберта Фицо, раненого после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова, упустила момент, когда политик решил выйти на улицу для общения с людьми. На эту ошибку указал начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков в беседе с РИА Новости.

По его словам, охранники Фицо должны были заранее подготовить территорию к выходу премьера. «Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает», — подчеркнул Коржаков.

Он также выразил мнение, что среди мировых лидеров лучшая служба безопасности у президентов США и России.

Ранее бывший начальник службы протокола президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко также увидел в покушении на премьера Словакии «однозначный прокол охраны». Он подчеркнул, что у службы безопасности больше полномочий и опыта, чем у службы протокола.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Перед началом стрельбы нападавший крикнул: «Робо, иди сюда». По данным местных СМИ, всего преступник произвел пять выстрелов. Состояние премьер-министра оценивается как крайне тяжелое, его отправили на вертолете в больницу Банса-Бистрицы.