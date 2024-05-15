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17:49, 15 мая 2024Россия

Бывший шеф протокола Кремля прокомментировал покушение на Фицо

Экс-шеф протокола Кремля о покушении на Фицо: политики не всегда слушают охрану

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Владимир Шевченко, бывший начальник службы протокола президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается работы охраны, то политики часто относятся к ее советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее», — пояснил он.

По словам Шевченко, подобные перегибы могут подорвать авторитет политика, который находится под защитой. При этом «можно недожать», из-за чего есть риск, что может произойти подобная трагедия.

По мнению Шевченко, покушение на лидера Словакии является ошибкой охраны, у которой больше полномочий и опыта, чем у службы протокола.

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, политика госпитализировали. По данным издания Plus jeden deň, состояние премьера тяжелое.

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