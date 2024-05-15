«Пластиковый дождь» в российском городе объяснили

«Пластиковый дождь» в Новосибирске связали с порывистым ветром

«Пластиковый дождь», прошедший в Новосибирске после пожара на полигоне «Левобережный», может быть связан с порывистым ветром. Необычное явление в российском городе объяснила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, передает ТАСС.

«Вчера был порывистый ветер перед прохождением холодного фронта, а потом уже пошел дождь. Это может быть связано с порывистым ветром, который перемешивает и переносит частицы в воздухе. Таким образом продукты горения распространились, они все-таки тяжелее капель дождя», — объяснила эксперт. Она добавила, что метеостанции не могут фиксировать такие явления.

Полигон «Левобережный» загорелся 14 мая. После этого жители Новосибирска жаловались на едкий запах и «пластиковый дождь». Власти города пообещали устранить пожар к вечеру среды.