Полицейские нашли оставившую ребенка в магазине россиянку

Полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю дочь в магазине в Краснодаре

Полицейские нашли 36-летнюю мать, бросившую трехлетнюю дочь в магазине в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, женщину нашли в поезде Кисловодск — Санкт-Петербург. Безработная мать избавилась от дочери, купила билет на автобус из Краснодара и добралась до Кропоткина. Там она села на проходящий поезд. Сейчас россиянка в сопровождении сотрудников МВД возвращается в краевую столицу для выяснения обстоятельств случившегося, в том числе проведения психиатрической экспертизы. Ее дочь находится в медицинском учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что 13 мая женщина вошла с ребенком в магазин на улице Суворова, после чего покинула торговый зал, оставив маленькую девочку.

31 мая в Омске ночью в магазине нашли голого трехлетнего ребенка. Мальчика доставили в дом ребенка.