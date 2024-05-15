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11:02, 15 мая 2024Силовые структуры

Полицейский легализовал в России узбеков и вьетнамцев под видом украинцев

СК: экс-сотрудник МВД Домодедово за взятки выдал паспорта РФ 11 иностранцам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, в рамках которого задержан бывший сотрудник миграционной службы управления МВД по Домодедово, трое его сообщников, а также 11 граждан Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

По их месту жительства и работы проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли телефоны, деньги и фальшивые документы. Четверо подозреваемых арестованы, остальные под подпиской о невыезде.

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года полицейский организовал незаконный въезд в Россию иностранцев. С помощью подложных документов о наличии у них гражданства Украины и регистрации в Херсонской области сотрудник миграционной службы и его подельники по упрощенной процедуре выдали приезжим российские паспорта. За это полицейский получил взятки от 400 до 700 тысяч рублей.

3 мая сообщалось, что в Рязанской области семерым российским полицейским предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Они помогали 64-летней жительнице села Рождествено Зари Князян ставить мигрантов на учет.

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      Любовь Ширижик
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