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11:20, 15 мая 2024Силовые структуры

В России раскрыта схема легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам

СК: раскрыта криминальная схема легализации мигрантов по украинским паспортам
Начало событий в новости Полицейский легализовал в России узбеков и вьетнамцев под видом украинцев

Криминальная схема легализации незаконных мигрантов в России по фальшивым украинским паспортам была раскрыта при совместных действиях сотрудников Следственного комитета (СК) России, ФСБ и уголовного розыска МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, задерживающие подозреваемых. Следователь оглашает данные, свидетельствующие о продаже поддельных украинских документов.

В рамках уголовного дела о незаконной миграции в Подмосковье задержаны 15 человек, среди них бывший сотрудник миграционной службы управления МВД по Домодедово, трое его сообщников, а также 11 граждан Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года полицейский организовал незаконный въезд в Россию иностранцев. С помощью подложных документов о наличии у них гражданства Украины и регистрации в Херсонской области сотрудник миграционной службы и его подельники по упрощенной процедуре выдали приезжим российские паспорта. За это полицейский получил взятки от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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