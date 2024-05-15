Проект о проверке штампов в паспортах одной категории россиян внесли в Думу

В ГД внесли проект закона о проверке штампов в паспортах допущенных к гостайне

Проект о проверке штампов в паспортах одной категории россиян — допущенных к государственной тайне жителей страны — внесли в Госдуму. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что руководителей и ответственных сотрудников режимных объектов планируют наделить правом сопоставлять проставленные в загранпаспорт отметки о пересечении границы с предоставленными в учреждения данными.

«Реализация предлагаемых изменений (...) будет способствовать повышению эффективности системы защиты государственной тайны», — сообщили в записке авторы законопроекта.

Документ внесли сразу 14 депутатов, среди которых Aнатолий Выборный, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрили законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.