Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 15 мая 2024Россия

Проект о проверке штампов в паспортах одной категории россиян внесли в Думу

В ГД внесли проект закона о проверке штампов в паспортах допущенных к гостайне

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Проект о проверке штампов в паспортах одной категории россиян — допущенных к государственной тайне жителей страны — внесли в Госдуму. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что руководителей и ответственных сотрудников режимных объектов планируют наделить правом сопоставлять проставленные в загранпаспорт отметки о пересечении границы с предоставленными в учреждения данными.

«Реализация предлагаемых изменений (...) будет способствовать повышению эффективности системы защиты государственной тайны», — сообщили в записке авторы законопроекта.

Документ внесли сразу 14 депутатов, среди которых Aнатолий Выборный, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрили законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      В НАТО предложили использовать ПВО Польши и Румынии для помощи Украине

      Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе

      Звезда «Аншлага» высказалась о рождении дочери у Петросяна

      Пенсионерка поверила лжесотруднику Следкома и осталась без жилья

      Названа дата отключения отопления в Москве

      Российского теннисиста потребовали отстранить от ОИ из-за георгиевской ленты

      Google представила ИИ для создания изображений

      Рогов заявил о возможности продвижения Российской армии после взятия Работино

      В Китае назвали травлей ужесточение тарифов США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше