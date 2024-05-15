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15:09, 15 мая 2024Бывший СССР

Пушилин раскрыл планы дальнейшего наступления российских военных

Пушилин заявил о планах ВС России взять Славянск, Краматорск и Константиновку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл планы дальнейшего наступления Вооруженных сил (ВС) России. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин заявил, что российские военные планируют взять под контроль Краматорск, Славянск, Красноармейск и Константиновку.

«Крупные города, которые предстоит нам освободить — это Красноармейск, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск и ряд других населенных пунктов», — рассказал глава ДНР.

12 мая Пушилин сообщал, что после перехода Часова Яра под контроль российских военных в городе проведут разминирование и разбор завалов, а затем для восстановительных работ населенному пункту назначат регион-шеф.

Ранее глава ДНР призывал освободить русские города на Украине. Он уточнял, что речь идет об Одессе, Харькове, Днепропетровске и Сумах.

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      Екатерина Грищенко
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