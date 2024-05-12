В ДНР раскрыли будущее Часова Яра

Глава ДНР Пушилин: после освобождения Часова Яра ему назначат регион-шеф

После освобождения Часов Яра от Вооруженных сил Украины (ВСУ) для восстановления города будет назначен регион-шеф. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

По его словам, перед восстановлением необходимо не только освободить город, но и создать комфортные условия для работы профильных ведомств. После этого можно будет заняться будущим Часов Яра, подчеркнул глава региона.

«Ну а перед этим провести разминирование, разбор завалов. Это уже откатанная процедура для каждого освобождаемого населенного пункта», — раскрыл Пушилин будущее населенного пункта.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часова Яра и других районов Донбасса Москва попадет «в самое сердце» Украины.