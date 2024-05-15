Пушков сравнил покушение на Фицо с убийством Кеннеди

Пушков заявил о схожести покушения на Фицо с убийством Кеннеди

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо похоже на убийство экс-президента США Джона Кеннеди и его брата экс-сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент сейчас похож на акцию ненормального одиночки, как и в случаях с американскими политиками. «Хотя в обоих случаях был разветвленный и хорошо подготовленный заговор. Работа под психически ненормального "одиночку" — классический прием, использовался не раз», — отметил сенатор.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где тот выступал. Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.