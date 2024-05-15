Путин встретился с покинувшей кабмин бывшим вице-премьером Абрамченко

Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко, которая покинула кабмин

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая покинула кабмин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты. Вы наверняка об этом уже знаете», — сказал Абрамченко глава государства. Он также поздравил ее с госнаградой.

Как ранее сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков, Абрамченко будет курировать области сельского хозяйства, сферу агропромышленного комплекса и экологии.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина во вторник, 7 мая. Затем по предложению главы государства Госдума вновь утвердила премьер-министром России Михаила Мишустина, и тот внес на рассмотрение новый состав правительства. Дума одобрила все кандидатуры, и уже 14 мая Путин утвердил окончательный состав кабмина.