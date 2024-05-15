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20:19, 15 мая 2024Силовые структуры

Россияне избили знакомого и похитили у него автомобиль из-за вымышленного долга

В Югре полиция задержала 3 мужчин, избивших знакомого и похитивших его машину

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Югре полиция задержала троих мужчин, которые избили знакомого и похитили у него автомобиль из-за вымышленного долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Их отправили под стражу. У мужчин изъяли иномарку представительского класса, пять сотовых телефонов, нож, пневматический пистолет, четыре патрона к травматическому оружию и мачете.

По версии следствия, в апреле трое сообщников напали на жителя города Покачи, избили его и начали требовать возвращение несуществующего долга в размере миллиона рублей. Потерпевший отказался давать им деньги. Тогда злоумышленники отвезли мужчину в гаражи, где снова избили и похитили его машину стоимостью более 1,2 миллиона рублей. По предварительным данным, автомобиль они потом продали.

Ранее в Калужской области задержали людей, избивших участника специальной военной операции и похитивших его машину.

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