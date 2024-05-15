Россиянкам назвали способ справиться с пикантной проблемой

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Камиль Бахтияров рассказал, как избавиться от неприятного запаха интимных органов. Способ справиться с этой пикантной проблемой он назвал в своем Telegram-канале.

«Сколько же женщин продолжают приходить ко мне с жалобами на зуд, жжение, неприятные выделения и плохой запах! Как правило, причиной оказывается бактериальный вагиноз. И главное, большинство из этих пациенток лечились, пили антибиотики, и ничего не помогло», — написал врач. По его словам, лекарства не оказывают необходимого эффекта, во-первых, из-за неправильной схемы лечения, а во-вторых, из-за роста устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

Бахтияров отметил, что, если антибиотики не работают, справиться с проблемой могут помочь антисептики с широким спектром бактерицидной и фунгицидной активности — например, препараты с действующим веществом деквалиния хлорид. Доктор заверил, что они борются с инфекцией, но не повреждают микрофлору и не вызывают резистентности.

В то же время врач призвал не заниматься самолечением. «Не назначайте себе ничего самостоятельно! Неприятные симптомы могут быть признаком разных состояний, и сначала нужно посетить гинеколога и сдать анализы, чтобы врач мог назначить адекватное лечение», — посоветовал Бахтияров.

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