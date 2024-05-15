Российские «Грачата» обеспечат испытания ледокола «Евпатий Коловрат»

МО РФ: катера «Грачонок» обеспечивают госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат»

Безопасность при проведении государственных испытаний новейшего дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» на Камчатке обеспечивают противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок». Об этом рассказали в Министерстве обороны России (МО РФ).

«Экипажи катеров выполняют мероприятия безопасной стоянки и обороны судна на рейде при проведении испытаний ходовых узлов и механизмов ледокола, а также при выполнении посадок и взлетов вертолетов на палубу. Особое внимание уделяется противоборству с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что сейчас проходит заключительный этап государственных испытаний аэронавигационного оборудования «Евпатия Коловрата», который войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в ближайшее время.

Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М предназначен для выполнения задач материально-технического обеспечения, патрулирования и круглосуточной проводки кораблей Военно-морского флота в ближней арктической зоне.

В феврале в Минобороны сообщили, что построенный на предприятии «Судостроительная фирма "Алмаз"» для ТОФ «Евпатий Коловрат» войдет в состав флота в первой половине 2024 года.