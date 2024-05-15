Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь

Развожаев: массовая атака на Севастополь отражена, тип ракет уточняется

Российские средства противовоздушной обороны отразили массовую воздушную атаку на Севастополь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев, добавив, что тип ракет, которыми было совершено нападение, уточняется.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе», — написал также Развожаев. Он указал, что пока данных о пострадавших нет.

Губернатор предупредил жителей, что на территории города могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы. Он призвал граждан не подходить к обломкам ракет и сообщать об их обнаружении в 112.

Также сообщается, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя час после объявления о его временном перекрытии, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Севастополе сработали системы ПВО. Развожаев заявил, что, по предварительной информации, российские военные уничтожили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек».