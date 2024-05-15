Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

Сергея Бобровского из «Флориды» признали третьей звездой матча против «Бостона»

Российского вратаря «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского признали третьей звездой матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бобровский отразил 26 из 28 бросков соперника по своим воротам. Это не помогло «Флориде», команда с российским голкипером в составе уступила в пятом матче серии против «Бостона» со счетом 1:2.

«Бостон» повел 3-2 в серии до четырех побед. Шестая встреча второго раунда плей-офф НХЛ состоится 17 мая.

Ранее Бобровский вошел в топ-3 претендентов на получение «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ. Россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года, в прошлом сезоне его успешная игра позволила клубу дойти до финала Кубка Стэнли, где «Флорида» уступила «Вегасу».