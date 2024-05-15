Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена Остапенко
Сегодня
14:00 (Мск)
Арина Соболенко
Рим (ж)
Зенит
Завтра
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Зенит
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|32-й тур
Аталанта
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Кубок Италии|Финал
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
10:07, 15 мая 2024Спорт

Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

Сергея Бобровского из «Флориды» признали третьей звездой матча против «Бостона»

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

Российского вратаря «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского признали третьей звездой матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бобровский отразил 26 из 28 бросков соперника по своим воротам. Это не помогло «Флориде», команда с российским голкипером в составе уступила в пятом матче серии против «Бостона» со счетом 1:2.

«Бостон» повел 3-2 в серии до четырех побед. Шестая встреча второго раунда плей-офф НХЛ состоится 17 мая.

Ранее Бобровский вошел в топ-3 претендентов на получение «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ. Россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года, в прошлом сезоне его успешная игра позволила клубу дойти до финала Кубка Стэнли, где «Флорида» уступила «Вегасу».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      В России стали реже выдавать один вид автокредитов

      Россиянин несколько раз ударил ножом участкового и получил 13 лет заключения

      В Турции начали расследовать возможный заговор против правительства

      Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

      Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

      Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

      Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

      Российский военный взорвал гранату в военкомате

      Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше