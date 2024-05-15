Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 15 мая 2024Россия

Соратник Кадырова обратился к главе Чечни после отставки

Экс-спикер парламента Чечни Даудов поблагодарил Кадырова после отставки

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экс-спикер парламента Чечни Магомед Даудов, ближайший соратник главы республики Рамзана Кадырова, обратился к нему с благодарностью после ухода в отставку. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Как заявил бывший парламентарий, благодаря Кадырову он всегда получал заряд сил и уверенность в победе.

«И будучи рядовым бойцом службы безопасности (...) Ахмата Хаджи-Кадырова, и занимая различные ответственные должности (...) я в полной мере ощущал и ощущаю помощь, поддержку», — заявил он. Даудов добавил, что рад возможности приносить пользу своему народу и России.

О том, что Даудов сложил с себя полномочия депутата чеченского парламента и его председателя, стало известно сегодня, 15 мая. Как заявил сам соратник Кадырова, решение об уходе с поста он принял после совещания с главой республики.

Как заявил российский политолог Сергей Марков, после отставки Даудов не пойдет на понижение.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      В Госдуме высказались о влиянии арестов сотрудников Минобороны на ход СВО

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа на новом видео

      В Госдуме назвали покушение на Фицо выстрелом в российско-словацкие отношения

      Российские ученые разработали необычный способ ранней диагностики кариеса

      Стало известно о блокпостах в Харькове

      В Косове решили возрождать лес с помощью дронов

      Названа цена самой дешевой новостройки в Подмосковье

      Россиянин попытался заработать на инвестициях и потерял 12 миллионов рублей

      Полицейский изнасиловал попросившую его о помощи туристку в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше