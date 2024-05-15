Соратник Кадырова обратился к главе Чечни после отставки

Экс-спикер парламента Чечни Даудов поблагодарил Кадырова после отставки

Экс-спикер парламента Чечни Магомед Даудов, ближайший соратник главы республики Рамзана Кадырова, обратился к нему с благодарностью после ухода в отставку. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Как заявил бывший парламентарий, благодаря Кадырову он всегда получал заряд сил и уверенность в победе.

«И будучи рядовым бойцом службы безопасности (...) Ахмата Хаджи-Кадырова, и занимая различные ответственные должности (...) я в полной мере ощущал и ощущаю помощь, поддержку», — заявил он. Даудов добавил, что рад возможности приносить пользу своему народу и России.

О том, что Даудов сложил с себя полномочия депутата чеченского парламента и его председателя, стало известно сегодня, 15 мая. Как заявил сам соратник Кадырова, решение об уходе с поста он принял после совещания с главой республики.

Как заявил российский политолог Сергей Марков, после отставки Даудов не пойдет на понижение.