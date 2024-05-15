Стилистка перечислила россиянкам устаревшую одежду

Стилистка Елена Мельник: усыпанные бантами вещи вышли из моды

Стилистка Елена Мельник перечислила россиянкам устаревшую одежду. Соответствующую информацию публикует «Российская газета».

По словам эксперта, вещи, усыпанные лентами и бантами, выходят из моды. «Но если хочется добавить женственности в образ с помощью этих аксессуаров, то лучше ограничиться одним изделием — бантик на шее, бант на спинке платья, брошь в виде банта», — уточнила она.

Помимо этого, в список теряющих актуальность изделий Мельник внесла микрошорты и укороченные верхние изделия, в том числе рубашки, а также приталенные пиджаки и жакеты. «Прошлым летом был популярный тренд — трусы, якобы торчащие из брюк. Это могли быть как настоящие трусы, так и брюки с нашитой полоской нижнего белья. Такая имитация тоже уже неактуальна», — заявила специалистка.

Среди прочего, собеседница издания также отметила лоферы на каблуке. «Во-первых, такая обувь визуально делает ногу и стопу более массивными. Во-вторых, ее очень сложно стилизовать», — пояснила она, предложив взамен носить обычные лоферы на более гладкой и плоской подошве.

В заключение стилистка отнесла к антитрендам туфли с платформой и микросумки из-за их непрактичности.

Ранее стилист Рогов назвал одежду в теннисном стиле трендом лета. Специалист проиллюстрировал свой пост снимками манекенщицы, которая примерила подобные предметы гардероба.