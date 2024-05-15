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20:26, 15 мая 2024Из жизни

Участников Олимпийских игр решили ограничить в сексе

На Олимпийских играх в Париже спортсменов ограничат в сексе при помощи кроватей

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во Франции спортсменов-участников Олимпийских игр ограничат в сексе при помощи кроватей. Об этом пишет New York Post.

Такие сообщения появились в прессе в связи с готовностью кроватей в номерах для участников в олимпийской деревне. Одноместные спальные места, предположительно, не позволят спортсменам приглашать кого-то к себе в постель. Кроме того, сами кровати решили сделать из картона, поэтому они не выдерживают слишком большого веса.

При этом организаторы утверждают, что выбор размеров и материалов продиктован не опасениями в связи с избыточным количеством половых контактов, а соображениями экономии и возможностью переработать мебель после окончания игр. И кровати, и матрасы созданы японской фирмой Airweave, которая поставляла мебель для Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Их продукция подлежит полной переработке.

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Слухи об активной сексуальной жизни в Олимпийской деревне подтверждают сами спортсмены. Игрок в настольный теннис Мэтью Сайед ранее рассказал журналистам, что на играх 1992 года он в течение двух с половиной недель «трахался чаще, чем за всю оставшуюся жизнь». Бывшая немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке утверждала, что секс-вечеринки с алкоголем в Олимпийской деревне проходят «одна за другой».

При этом ранее появлялись сообщения, что спортсменам разрешили заниматься сексом во время летних Олимпийских игр в Париже. Для участников обещали подготовить 300 тысяч презервативов.

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      Алиса Дмитриева
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