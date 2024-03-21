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02:38, 21 марта 2024Из жизни

На Олимпиаде разрешили заниматься сексом

Sky News: на Олимпиаде в Париже разрешат заниматься сексом

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Спортсменам разрешили заниматься сексом во время летних Олимпийских игр, которые состоятся в Париже в 2024 году. Об этом сообщает Sky News.

На прошлой Олимпиаде, которая проходила в Токио в разгар пандемии COVID-19, организаторы рекомендовали участникам избегать близких и тем более интимных контактов. Чтобы предотвратить распространение инфекции, им следовало держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

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В Париже, как утверждает директор Олимпийской деревни Лоран Мишо, все будет по-другому. В частности, он обратил внимание, что кровати, на которых будут спать спортсмены, способны выдерживать нагрузку до 250 килограммов. Кроме того, к Олимпиаде для участников приготовят 300 тысяч презервативов.

Ранее бывшая немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке рассказала о поведении участников Олимпийских игр. По ее словам, после соревнований секс-вечеринки с алкоголем в Олимпийской деревне проходят «одна за другой».

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      Олег Парамонов
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