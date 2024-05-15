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04:42, 15 мая 2024Россия

В России предложили выставить счет НАТО за разрушение Украины

Сенатор Цеков: НАТО нужно выставить счет за разрушение Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо выставить счет за разрушение Украины. Об этом заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

«После освобождение Украины от нацистской власти, подконтрольной Западу, мы должны выставить НАТО счет за разрушение Украины и потребовать восстановить всю разрушенную инфраструктуру», — сказал Цеков.

Российский сенатор подчеркнул, что именно НАТО ответственна за конфликт на Украине.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае поражения Киева в противостоянии с российскими войсками будет бессмысленно тратить силы и средства на восстановление Украины.

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      Евгений Силаев
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