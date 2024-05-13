Столтенберг засомневался в смысле восстановления Украины

Столтенберг усомнился в необходимости восстановления Украины при ее поражении

В случае поражения Киева в противостоянии с Российской армией будет бессмысленно тратить силы и средства на восстановление Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Что касается восстановления Украины, то сначала нужно добиться, чтобы она победила. Если Украина не одержит верх, то восстанавливать будет нечего», — сказал глава НАТО.

Ранее заявлял глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявил о невозможности быстрого восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры Украины . По его словам, в ходе последних ударов было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить до этого. При этом некоторые объекты были полностью разрушены, что поставило под сомнение возможность их дальнейшего восстановления.