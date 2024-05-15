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12:16, 15 мая 2024Мир

В Сенате США обвинили Байдена в росте влияния России в Африке

Сенатор Скотт: Байден ослабляет интересы США в Африке, РФ вытесняет их оттуда

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Президент США Джо Байден ослабляет стратегические интересы страны в Африке, пока Россия вытесняет американцев оттуда. В росте влияния Москвы в регионе американского лидера обвинил сенатор США Тим Скотт, сообщает Fox News.

«В то время как Россия и Китай работают сверхурочно, чтобы вытеснить США из региона, который вскоре станет домом для четверти населения земли, администрация Байдена продолжает манипулировать ситуацией и ослаблять стратегические интересы нашей страны в отношениях с нашими африканскими партнерами», — отметил он.

Политик подчеркнул, что внешняя политика президента США стала катастрофой на всех континентах и Африка не стала исключением.

Ранее директор по исследованиям Африканского центра стратегических исследований при финансируемом Пентагоном Университете национальной обороны Джозеф Сигл заявил, что США уступают России в геополитической борьбе за Африку. По его словам, это приводит к разрыву связей Вашингтона со странами региона и сужает возможности для проведения операций в будущем.

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      Семен Александров
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