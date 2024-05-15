В США рассказали о гонке танковой защиты в зоне СВО

Defense News: ВС России и ВСУ начали гонку танковой защиты от FPV-дронов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России и украинские военные начали активную разработку полевых комплектов для защиты танков от маневренных дронов-камикадзе. О гонке танковой защиты рассказали в публикации американского издания Defense News.

Отмечается, что применяемые в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») — это, по сути, «управляемые миниатюрные боеголовки». «Ударные дроны-камикадзе, такие как FPV или барражирующие боеприпасы, обеспечивают обзор за пределами прямой видимости, что позволяет оператору следить за танками до их скрытых плацдармов или пунктов базирования и наносить по ним удары в режиме 24/7», — сказал научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики Федерико Борсари.

Он отметил, что эти беспилотники могут преследовать движущиеся цели и поражать их в наиболее уязвимые участки. Особенно уязвимыми оказались танки, которые возглавляют штурмовые действия. Это привело к появлению машин со сплошными антидроновыми козырьками, которые называют «царь-мангалами». Они вызывают преждевременный подрыв снаряда, который снижает риск поражения танка.

Ранее в мае на видео показали очередной танк с «царь-мангалом». Российский Т-72 получил стальные экраны, защищающие крышу и борта машины. Листы дополнительной брони прикрыли решетчатыми экранами.

В том же месяце на Украине заметили канадский бронеавтомобиль Senator, который получил сплошную «антидроновую клетку».