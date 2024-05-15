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17:22, 15 мая 2024Путешествия

В Таиланде туриста похитили ради выкупа, засунули в бочку и залили цементом

Khaosod: в Таиланде туриста похитили ради выкупа и залили цементом в бочке

Фото: Metropolitan Police Department / AP

На курорте Паттайя нашли бездыханным туриста из Южной Кореи, который пропал без вести в Бангкоке. Подробности приводит издание Khaosod.

7 мая мать 34-летнего Ро Ый Чона обратилась в полицию Таиланда с заявлением о пропаже сына. Ранее ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который заявил, что кореец выбросил его наркотики. Он пригрозил расправиться с сыном женщины и потребовал у нее три миллиона батов (7,5 миллиона рублей). Та предположила, что Ро Ый Чона похитили с целью выкупа.

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Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выследили арендованный пикап, на котором двое подозреваемых корейцев увезли туриста к водохранилищу Мабпрачан в Паттайе. 11 мая водолазы смогли обнаружить там иностранца. Выяснилось, что преступники засунули его в бочку, залили цементом и сбросили в воду.

Оба подозреваемых сбежали из Таиланда, но их удалось быстро найти. 12 мая одного из них задержали в южнокорейском городе Чонып, второго поймали на следующий день в столице Камбоджи Пномпене.

Ранее британский турист оказался под угрозой тюрьмы, потому что оставил фальшивый плохой отзыв о ресторане в Таиланде. Его подозревают в клевете, которая в этой азиатской стране является уголовным преступлением.

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      Мария Борисова
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